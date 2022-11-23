Видеофакт: От Путина дистанцируются «союзники» 1 23.11.2022, 23:27

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Лидеры ОДКБ старались держаться подальше от президента РФ на протокольной съемке.

Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от президента России Владимира Путина.

Во всяком случае такое впечатление сложилось у зрителей от просмотра видео агентства ТАСС, на котором премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Владимира Путина, а потом глянув на него, словно измерил расстояние глазами и постарался не приближаться. В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Владимира Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ Засем.

Лидеры стран ОДКБ не захотели даже встать рядом с Путиным



Во время съемок для совместной фотографии премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон максимально дистанцировались от президента РФ Владимира Путина.#одкб #путин #встреча #ереван #армения pic.twitter.com/0Yz3OvyhzZ — Activatica (@Activatica) November 23, 2022

Получилось так, что все главы стран ОДКБ активно между собой общались. Сам же Владимир Путин, посмотрев по сторонам, молча и неловко переминался с ноги на ногу.

Глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии коллективного фотографирования на заседании ОДКБ в Ереване резко ответил фотографу.



«Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать», — сказал он на требование подвинуться. pic.twitter.com/tmHSdGOn8h — Актуальная Россия (@RussiaActually) November 23, 2022

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