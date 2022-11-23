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Видеофакт: От Путина дистанцируются «союзники»

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  • 23.11.2022, 23:27
  • 8,690
Видеофакт: От Путина дистанцируются «союзники»

Лидеры ОДКБ старались держаться подальше от президента РФ на протокольной съемке.

Во время протокольного совместного фотографирования в Ереване 23 ноября лидеры стран ОДКБ старались держаться подальше от президента России Владимира Путина.

Во всяком случае такое впечатление сложилось у зрителей от просмотра видео агентства ТАСС, на котором премьер Армении Никол Пашинян сначала отвернулся от Владимира Путина, а потом глянув на него, словно измерил расстояние глазами и постарался не приближаться. В это же время, Эмомали Рахмон, президент Таджикистана, отвернулся от Владимира Путина, чтобы пообщаться с секретарем ОДКБ Засем.

Получилось так, что все главы стран ОДКБ активно между собой общались. Сам же Владимир Путин, посмотрев по сторонам, молча и неловко переминался с ноги на ногу.

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