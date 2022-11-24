Пашинян заявил Путину о фиаско ОДКБ 24.11.2022, 3:06

1,558

Никол Пашинян

Свое заявление премьер Армении сделал в самом начале встречи.

Премьер Армении Никол Пашинян на саммите Организации стран договора о коллективной безопасности заявил о «фиаско» военного блока, собранного Кремлем из республик бывшего СССР, передает The Moscow Times.

Об этом в среду сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, свое заявление Пашинян сделал в самом начале встречи — в узком составе глав государств членов ОДКБ.

«Премьер-министр Армении <..> сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном», — заявил Песков. Он добавил, что это «право» армянской стороны, хотя востребованность ОДКБ «очевидна». «Сейчас предстоит принять решение, как быть дальше, чтобы ОДКБ способствовала урегулированию ситуации, снижению напряженности, могла играть роль умиротворяющую и для Армении, и для Азербайджана», — сказал Песков.

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана снова начались в ночь на 13 сентября. Ереван обвинил Баку в обстрелах юго-восточной границы, а Баку обвинил армянских военных в минировании путей снабжения. Премьер Армении Никол Пашинян обратился за военной помощью к России и ОДКБ по статье 4 устава организации, согласно которой агрессия против одной страны рассматривается как нападение на всех членов блока. Но в ответ ОДКБ выразил лишь «крайнюю озабоченность».

20 сентября в Ереван прибыл генсек ОДКБ БиЮСтанислав ЗасьБ/иЮ. Предполагалось, что Зася примет Пашинян, но он уехал в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, где встретится генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Узнав об этом, Зась на несколько дней раньше покинул Армению.

В конце сентября правящая в Армении партия «Гражданский договор» парламенте Армении начала обсуждать вопрос о выходе из ОДКБ или заморозке членства в ней, а вооруженные силы страны отказались участвовать в совместных учениях организации в Казахстане.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».