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«Будущее Беларуси будут определять нынешние политзаключенные, а не банда Лукашенко»

  • 24.11.2022, 8:19
  • 3,806
«Будущее Беларуси будут определять нынешние политзаключенные, а не банда Лукашенко»

Европарламент поддержал белорусских узников совести и полк Калиновского.

23 ноября на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге обсуждались продолжающиеся в Беларуси репрессии, передает корреспондент сайта Charter97.org.

«К сожалению, репрессии продолжают усиливаться», — отметил Европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

«ЕС четко заявил, что у режима Лукашенко нет никакой демократической легитимности. В настоящее время ведется работа над принятием новых санкций против судей и прокуроров в контексте нарушений прав человека. В случае дальнейшего вовлечения Беларуси в российскую войну против Украины, будут определены дальнейшие области [для новых санкций]», — сказал Еврокомиссар.

«Мы должны ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России. Это будет означать, что Россия при поддержке Лукашенко не сможет обойти санкции», — призвал глава делегации Европарламента по связям с Беларусью Юозас Олекас.

Депутаты европейского парламента много говорили о судьбах белорусских политзаключенных. Почти все выступающие упоминали, что лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий находится сейчас за решеткой.

Европарламентарий Маркета Грегорова сравнила себя с 21-летней студенткой Касей Будько, которая не смогла мириться с несправедливостью и была проговорена к двум с половиной годам лишения свободы.

Словацкий евродепутат Мириам Лексманн рассказала о том, что ее друг, сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец вот уже два года содержится в нечеловеческих условиях. Португальский парламентарий Изабель Сантос напомнила о судьбах белорусского патриота Николая Автуховича и активистки «Европейской Беларуси» Полины Шарендо-Панасюк. Депутаты из Польши говорили про лидеров Союза поляков в Беларуси Анджея Почобута и Анджелику Борис.

Виола фон Крамон, депутат из Германии, напомнила про погибших Александра Тарайковского и Витольда Ашурка.

Несмотря на тяжелую ситуацию, в выступлениях многих спикеров преобладал оптимизм: «Беларусь будет свободной, потому что Украина победит — вот почему полк имени Кастуся Калиновского сражается на украинском фронте против России», — заявила бывший министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

«Белорусы консолидируются. Они активно противостоят режиму: они создают структуры и активно сражаются вместе с украинцами против незаконной российской агрессии», — отметила бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Анна Фотыга.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы политические оппоненты и активисты гражданского общества вышли на свободу из переполненных белорусских тюрем. Это они, вместе с обществом, а не банда Лукашенко, будут определять будущее Беларуси», — заявил постоянный докладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс.

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