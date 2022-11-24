«Из камеры, где сидел Витольд, были слышны крики» 24.11.2022, 9:23

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Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

Бывший политзаключенный рассказал подробности о гибели Витольда Ашурка.

Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик, как и Витольд Ашурок, отбывал наказание в Шклове. Он поделился с «Радыё Свабода» информацией, которую сумел добыть в колонии о смерти политзаключенного.

Витольда Ашурка задержали в сентябре 2020 года, позже приговорили к пяти годам заключения за участие в акциях протеста. Наказание он отбывал в шкловской колонии. 21 мая 2021 года Ашурок погиб за решеткой при невыясненных обстоятельствах. Уголовного дела по факту смерти Витольда Ашурка заводить не стали. По официальной версии, он умер от «остановки сердца». Родные и соратники политзаключенного убеждены в насильственном характере его смерти.

«Они хотели добиться от него послушания, но с Витольдом такое не проходило»

Бывший политзаключенный Виктор Пархимчик на момент смерти Ашурка отбывал наказание на «химии» в Каменецком районе. За отказ ходить пешком 25 километров на работу его перевели в Шкловскую колонию, где погиб Витольд. Там Пархимчик пробыл четыре месяца — с весны 2022 года по конец лета. После освобождения бывший политзаключенный выехал из Беларуси.

«Я не был в шкловской колонии в то время, когда там сидел Витольд, но его смерть имела большой резонанс среди заключенных, — рассказывает Пархимчик. — Разговаривал со многими людьми, которые помнили Витольда, которые были свидетелями того, что происходило с ним. Сейчас все уже молчат на зоне. Боятся что-то говорить об этой смерти. Почему? Чтобы не пойти следом. Мне рассказывали, что Витольда прессовали с самого прибытия в колонию. Сразу после карантина он попал в ШИЗО. Причины для этого вертухаям не нужны. Не побрился, не поздоровался. Контроля за подлинностью нарушений нет. Есть впечатление, что прокуратура дает полный карт-бланш тюремщикам на все действия. У них тогда была задача прессовать политических, и сейчас она тоже стоит».

Виктор Пархимчик также рассказывает, что среди сотрудников колонии «не видел людей в обычном смысле этого слова», так как «обычный человек с базовыми ценностями не сможет там работать».

«Там среди них отрицательная селекция. Некоторые вертухаи «прессуют» политических с большим энтузиазмом, проявляют инициативу, некоторые — с меньшим, потому что так надо. Но фальсификацией нарушений, умышленной дискриминацией политических занимаются все без исключения. По моим личным наблюдениям, непосредственно битьем занимаются не все вертухаи, а отдельная часть офицеров, своеобразная группа силового воздействия», — говорит бывший заключенный.

«У меня сложилось впечатление, что Витольд имел лидерские способности, — добавляет Пархимчик. — Он показывал свой характер. Поэтому его и «прессовали», чтобы, как они сами говорили, «поставить на место», добиться от него послушания. Люди, которые сидели в соседней камере с ШИЗО, где был Витольд, говорили мне, что слышали из камеры Витольда крики и слышали голос Сергея Карчевского, начальника режимной части. Я не могу сказать, что они имели цель именно убить Витольда. Я просто не знаю. Может быть, его сильно побили и он умер от травм», — говорит бывший политзаключенный.

О Сергее Карчевском как виновнике смерти Ашурка говорили в своем расследовании и журналисты из «Альянса расследователей Беларуси».

Помимо Карчевского, виновными называли начальника колонии Александра Корниенко, начальницу медицинской части Наталью Добродеревец, психиатра колонии Игоря Кондратенкова, врача Татьяну Развенкову и дежурного помощника колонии Дениса Сазонова.

«После приехала прокуратура — и на некоторое время избиения прекратились»

«У меня сложилось впечатление, что они не могли добиться «послушания» от Витольда, с ним это не проходило, — убежден Виктор Пархимчик. — Он был достойный человек, принципиальный. Такого покорить было сложнее. Мне говорили разные люди, что после смерти Ашурка в колонию приехали прокурорские. Собрали политических, спрашивали, есть ли у них вопросы, жалобы. Но кто скажет что-то при вертухаях? Сами прокурорские это понимают. Если цель выявить нарушения администрации колонии, то в присутствии вертухаев таких вопросов не задают, так как прокурор прекрасно знает, что, как только он зайдет за угол, то активный заключенный сразу же «не поздоровается» или «не побреется». Очевидно, что прокурорских просто не интересовало, что произошло на самом деле».

Бывший политзаключенный также рассказывает, что после гибели Витольда Ашурка в колонии на некоторое время прекратилась практика избиений заключенных, были лишь единичные случаи. Виктор Пархимчик утверждает, что сейчас среди узников смерть Витольда Ашурка обсуждается только в узких кругах и очень аккуратно.

«Так как люди понимают, что если будут много говорить, могут пойти следом за Витольдом», — говорит бывший заключенный.

Он считает, что только возбужденное уголовное дело и настоящие проверки могли бы выяснить причину смерти политзаключенного. «Я не знаю, с какой целью его били или убили. Хотя цель у них одна — по максимуму прессовать политических», — говорит Виктор.

По словам бывшего политзаключенного, он сам много раз попадал в ШИЗО. «Для этого не надо каких-то причин и повода. В 14:40 мы, политические, должны были убирать помещение. Так называемый «козел» (осужденный, который сотрудничает с администрацией колонии и часто выполняет работу по контролю других узников. — РС) установил такую практику, что уборкой помещений занимались исключительно политические. В 14:40 должна была быть очередная уборка. Но начальник отряда дал приказ на построение. Когда мы построились, он спросил, почему мы не убираем помещение. Мы сказали, что нам приказали выстроиться. И политические автоматически пошли в ШИЗО, так как обычных уголовников на уборку не ставили. Все выписанные на меня рапорты «липовые», прямо из головы. Я должен был соглашаться с ними и подписывать», — говорит Виктор.

«Людей бьют просто так, особенно политических»

«После смерти Витольда узников некоторое время почти не били, — рассказывает Виктор Пархимчик. — Но в сентябре (2021 года. — РС) я увидел двух сильно избитых парней в ШИЗО. Сильно били одного парня, неполитического, так как он был переведен из «химии» в колонию. Он сам этого добивался, так как в колонии идет день за два. Его сильно побили и бросили в ШИЗО. Это такая практика, чтобы человек с побоями сильно не «светился» в отряде», — говорит Виктор.

Цель прессинга, по словам бывшего заключенного, держать большое количество заключенных в полном подчинении. Вторая цель, — говорит он, — так называемая «генеральная линия партии». Таким образом проще держать в страхе большое количество обычных граждан страны, чтобы они боялись что-то сделать и попасть за решетку.

«Я спросил одного (сотрудника колонии. — РС): «Для чего вы это делаете?» Он мне ответил, что «мы будем тебя бить, чтобы ты больше не хотел сюда вернуться», — добавил Виктор.

По его наблюдениям, особенно сильно прессуют в колониях тех, кто был в окружении Сергея Тихановского. «Здесь личная обида одного человека на Тихановского и его окружение. Поэтому людей прессуют, переводят в крытую тюрьму. Им так мстят», — говорит бывший заключенный.

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