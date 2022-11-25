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Взбунтовавшиеся военные из Подмосковья отказались сдавать оружие и выдвинули требования властям РФ

  • 25.11.2022, 9:04
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Взбунтовавшиеся военные из Подмосковья отказались сдавать оружие и выдвинули требования властям РФ

Бунт «мобиков» из Серпухова набирает обороты.

Российские мобилизированные на войну в Украину из Серпухова (Московская область) устроили бунт и заявили, что их бросили в горячую точку на фронт без вооружения и подготовки. Оккупанты пожаловались, что командование их оставило и рассказали о больших потерях среди «мобиков».

Соответствующее видео распространили Telegram-каналы. Россияне считают, что их «бросили на растерзание» ВСУ, передает obozrevatel.com.

Оккупант, представившийся Владимиром Гуриным, сказал, что их якобы вывезли из Серпухова в неизвестном направлении, а оказались они в Макеевке в Донецкой области. При этом «мобикам» дали с собой только БК.

«Нас заранее ввели в заблуждение, не было никакого вида подготовки, только снаряды дали. Народ в ужасе, мы не знаем, какая наша основная задача. Сейчас задача - выжить. Нас осталось не так много, нас потрепало. Но мы не ранены, не убиты и мы не в плену. С нами повелись очень плохо. Комбат от нас отказался», – сказал он.

«Командования у нас нет. Мы сбиваемся в роту и командуем сами собой. Нас бросили на растерзание врагу. Мы фарш», – заявил «мобик».

Оккупанты отказываются возвращаться на передовую и отдавать оружие. Родственники мобилизированных заявили, что им угрожают трибуналом.

«Сегодня с ребятами разговаривал прокурор. Они выдвинули требования. Готовы воевать на второй третьей линии, но не на первой», – сообщила одна из родственниц журналистам.

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