ВСУ ликвидировали оккупанта, возомнившего себя «казаком» 25.11.2022, 15:17

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Геолог по образованию неожиданно воспылал желанием «защищать Россию».

Очередной оккупант из РФ ликвидирован на украинской Луганщине защитниками Украины. Уроженец Бурятии Андрей Вершинин прожил почти 30 лет в Израиле, но в августе решил вернуться в Россию, чтобы участвовать в захватнической войне.

Отец троих детей возомнил себя «казаком», приехал в Украину - и был «денацифицирован» в конце октября. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«57-летний Андрей Вершинин так распереживался, что в августе 2022 года вернулся из Израиля, вступил добровольцем в Казачий полк и умер. Газета «Прибайкалец» извещает , что уроженец Бурятии 1965 г/р Андрей Николаевич Вершинин еще в 1996 году покинул родину и перебрался на постоянное место жительства в Израиль. Он так сильно переживал за сложившуюся ситуацию (!?) и поэтому в августе 2022 года добровольцем вступил в 6-ой Казачий полк, дислоцирующийся в Луганской области. У израильтянина, боровшегося с «фашизмом» в рядах «ряженных», остались жена и трое детей», – отметил журналист.

Геолога по образованию, Вершинина, судя по некрологу, почти 30 лет не волновала «судьба родины» - он спокойно поменял родное село Малый Кункалей Бичурского района Бурятии на жизнь в Израиле.

Однако российское телевидение ловит и там, поэтому, наслушавшись пропагандистов Кремля, «порядочный, добрый и ответственный» оккупант вернулся в РФ и «в августе 2022 года добровольцем вступил в 6-ой Казачий полк, дислоцирующийся в Луганской области».

Примечательно, что даже в российском некрологе отмечено, что оккупант приехал не в фейковую «ЛНР», а именно в Луганскую область.

Там он показал «настоящий пример доблести и отваги» - прошел «денацификацию» 20 октября 2022 года, оставив вдовой свою жену, а троих детей - сиротами. Подробностей «геройской» ликвидации оккупанта в некрологе не привели.

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