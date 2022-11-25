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ВСУ ликвидировали оккупанта, возомнившего себя «казаком»

  • 25.11.2022, 15:17
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ВСУ ликвидировали оккупанта, возомнившего себя «казаком»

Геолог по образованию неожиданно воспылал желанием «защищать Россию».

Очередной оккупант из РФ ликвидирован на украинской Луганщине защитниками Украины. Уроженец Бурятии Андрей Вершинин прожил почти 30 лет в Израиле, но в августе решил вернуться в Россию, чтобы участвовать в захватнической войне.

Отец троих детей возомнил себя «казаком», приехал в Украину - и был «денацифицирован» в конце октября. Об этом пишет OSINT-расследователь Иракли Комахидзе.

«57-летний Андрей Вершинин так распереживался, что в августе 2022 года вернулся из Израиля, вступил добровольцем в Казачий полк и умер. Газета «Прибайкалец» извещает , что уроженец Бурятии 1965 г/р Андрей Николаевич Вершинин еще в 1996 году покинул родину и перебрался на постоянное место жительства в Израиль. Он так сильно переживал за сложившуюся ситуацию (!?) и поэтому в августе 2022 года добровольцем вступил в 6-ой Казачий полк, дислоцирующийся в Луганской области. У израильтянина, боровшегося с «фашизмом» в рядах «ряженных», остались жена и трое детей», – отметил журналист.

Геолога по образованию, Вершинина, судя по некрологу, почти 30 лет не волновала «судьба родины» - он спокойно поменял родное село Малый Кункалей Бичурского района Бурятии на жизнь в Израиле.

Однако российское телевидение ловит и там, поэтому, наслушавшись пропагандистов Кремля, «порядочный, добрый и ответственный» оккупант вернулся в РФ и «в августе 2022 года добровольцем вступил в 6-ой Казачий полк, дислоцирующийся в Луганской области».

Примечательно, что даже в российском некрологе отмечено, что оккупант приехал не в фейковую «ЛНР», а именно в Луганскую область.

Там он показал «настоящий пример доблести и отваги» - прошел «денацификацию» 20 октября 2022 года, оставив вдовой свою жену, а троих детей - сиротами. Подробностей «геройской» ликвидации оккупанта в некрологе не привели.

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