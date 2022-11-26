В белорусские военкоматы вызывают мужчин «за 50» и с серьезными болезнями 6 26.11.2022, 13:56

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Скрытая мобилизация набирает обороты.

Читатели телеграм-канала БГМ продолжают рассказывать о том, что их вызывают в военкоматы для «сверки данных». При этом Минобороны с пеной у рта пытается убеждать белорусов в «рутинности» происходящего: дескать, так делают каждый год.

Вот только белорусы, столкнувшиеся с вызовом, твердят в один голос: никто их никуда не вызывал годами. Теперь же повестки для сверки приходят даже тем, у кого возраст за 50 и серьезные болезни в анамнезе.

Кроме того, один из читателей канала уверяет, что его знакомого при «проверке» данных пытался зазывать на контрактную службу некий российский военный (фото). Этот же читатель сообщает, что всех молодых ребят, которые пришли на сверку, отправляют на сборы.

«Моего родственника вызывали в военкомат. Ему 52 года, но он в молодости служил прапорщиком. Сказали, чтоб собирался на недельку. Но он больной, у него онко, он сказал что никуда не поедет. Принес им документ о подтверждении диагноза, ему ответили ничего не знаем».

«Молодечно, не служил, не годен по психическому расстройству. Пришла повестка о явке для уточнения учетных данных. Но вызвали не в военкомат, а в ЖДК города Молодечно. На звонок в военкомат ответ был все написано в повестке и брошена трубка».

«По поводу мобилизации: человек ходил на «сверку данных» (Минск). В военник вклеили (так было сказано) мобилизационное предписание и уведомили, что сейчас в случае объявления мобилизации обязан явиться. При этом желательно не в военкомат, а прямо в часть, где проходил срочку».

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