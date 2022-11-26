Умер глава лукашенковского МИД Владимир Макей 112 26.11.2022, 16:41

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Ему было 64 года.

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Анатолия Глаза.

Отметим, что Макей — одна из ключевых фигур режима Лукашенко. В 2000—2008 работал помощником диктатора. 15 июля 2008 назначен на должность главы администрации Лукашенко.

Во время протестов после «выборов» в 2010-го года именно Макей рассказывал по телевидению о «подготовке террористических актов» и «боевиках».

20 августа 2012 года назначен министром иностранных дел. Активно лоббировал снятие санкций против режима Лукашенко. Заявлял, что «проблем политзаключенных в Беларуси не существует».

Поддержал репрессии против протестующих в 2020-ом году. Именно лукашенковский министр Макей анонсировал уничтожение гражданского общества в Беларуси.

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