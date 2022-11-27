Столько странных совпадений в смерти Макея 3 Леонид Невзлин

27.11.2022, 8:37

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Российские спецслужбы не новички в организации внезапных кончин.

Как-то неожиданно умер министр Макей. Маленький лукашенковский Маккиавелли, мастер интриг и главный переговорщик с Западом. Ничем не болел, еще вчера беседовал с посланником папы Римского, строил планы.

И столько странных совпадений. Именно сейчас Путин готовит план по замене Лукашенко. Об этом говорят мои источники в Кремле. А институт RLI написал, что Путин хочет ликвидировать Лукашенко, чтобы контролировать армию Беларуси. Близкие к Кремлю ТГ-каналы намекали, что Россия стремится объединить две армии под своим командованием, но это лишит Лукашенко возможности управлять странной и тот сопротивляется.

Смерть Макея очень на руку Путину. Эта потеря ослабляет Лукашенко, у которого еще и сильно подкосилось здоровье. Убрать его с поста президента станет проще. Кстати, Макей буквально на днях вернулся из Еревана, куда летал с Лукашенко и секретарем беларуского Совбеза Александром Вольфовичем на заседание ОДКБ. Там он виделся и с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Обоих – Зася и Вольфовича – Москва рассматривает в качестве основных претендентов на замену Лукашенко. А вот Макей мог оказаться препятствием в этом плане кремлевских стратегов.

Вчера Лавров встречался с председателем совета Беларуси Натальей Кочановой. По неофициальной информации, Лавров должен был 28 ноября увидеться с Макеем. Российские спецслужбы, как известно, не новички в организации внезапных кончин. Если угадывают с дозировкой.

Леонид Невзлин, t.me

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