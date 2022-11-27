Бойцы ВСУ ликвидировали рок-звезду из «ДНР» 2 27.11.2022, 10:54

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Александр Мороз

Известного музыканта из Снежного мобилизовали на войну с Украиной.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили российского оккупанта, который оказался известным рок-музыкантом из террористической «ДНР».

Об удачных действиях украинских защитников сообщает блогер под ником Necro Mancer в своем Twitter.

Он уточнил, что ликвидированным оккупантом оказался вокалист группы «ВЫСОТА 277» из Снежного Мороз Александр Евгеньевич 1986 года рождения.

При этом он также опубликовал фото незадачливого мобилизованного из «ДНР», который оказался известной личностью.

«С началом СВОВУ был мобилизован, довольно долго протянул, но пришел к ожидаемому концу - творческие успехи таки совсем все», — добавил Necro Mancer.

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