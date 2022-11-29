Число россиян, бегущих в США через границу с Мексикой, взлетело на 4600% 3 29.11.2022, 19:51

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Въехать в США легально гражданам РФ стало практически невозможно.

Война в Украине и массовая мобилизация вызвали волну нелегальной эмиграции россиян в США в масштабах, которых американские таможенники еще не видели.

За 2022 год финансовый год на южной границе Штатов были задержаны 21763 гражданина РФ, сообщает The New York Times со ссылкой на данные местных властей.

За два года число людей с российскими паспортами, которых ловят на нелегальном пересечении границы США с Мексикой взлетело в 47 раз, или на 4600%. За один октябрь система работы с нелегальными мигрантами взяла в оборот почти 4 тысячи россиян против 467 человек за весь 2020-й год.

Хотя американские законы гарантируют право на убежище тем, кто оказывается на территории США, для этого требуются доказательства преследования в родной стране по признаку расу, национальности, политических убеждений или принадлежности к какой-либо социальной группе.

Многих нелегальных мигрантов освобождают после задержания, и позднее они могут обратиться в суд с ходатайством об убежище. Но тысячи попадают в центры временного пребывания, где им тяжелее найти адвокатов и собрать доказательства.

Среди россиян таких множество, говорит Светлана Кафф, адвокат по эмиграции из Сан-Франциско: «Если сравнивать с людьми из других стран, больше россиян отправляют в центры».

Въехать в США легально гражданам РФ стало практически невозможно: после высылки дипломатов американское посольство приостановило выдачу виз. Консульские услуги переместили в посольство в Варшаве, но и оно стало недоступно после того, как Польша запретила въезд гражданам РФ, даже обладателям шенгенских виз.

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