ВСУ охватывают с флангов войска РФ в районе Сватова 1 3.11.2022, 10:00

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Украинская армия разгромила мобилизованных из «ДНР» на угледарском направлении.

На востоке Украины продолжается наступление ВСУ, а точнее, охват с флангов в районе Сватова — ключевого узла обороны российских сил на севере Луганской области, сообщает The Insider. Военный аналитик Def Mon проанализировал и геолоцировал несколько видеозаписей и пришел к выводу, что линия действий украинских войск теперь пролегает восточнее. Кроме того, активизировались боевые действия на юге, пишет аналитик, ссылаясь на сообщения о пожарах (сведения о возгораниях можно отследить по системе NASA FIRMS).

По информации аналитика, на угледарском направлении ВСУ удалось отбить Павловку, а также Первомайское, Новомихайловку, Водяное и Пречистовку Донецкой области.

Российский «военный корреспондент» Котенок сообщил, что в ночь с 31 октября на 1 ноября под Угледаром потери понесли внутренние войска «ДНР». При этом пророссийский блогер Семен Пегов (wargonzo) открыто написал, что «на угледарском участке Вооруженные силы РФ вели обстрел самого города».

Синий пунктир — зона расширения действий ВСУ

Карта: Def Mon

Украинские войска продолжают операции по перекрытию шоссе Сватово — Кременная, чтобы разорвать линии снабжения и коммуникации ВС РФ. Также украинские войска продолжают наступление на позиции россиян, расположенные к северу от трассы Купянск — Сватово.

По словам военного эксперта Леонида Дмитриева, с военной точки зрения, события в районе Угледар — Волноваха сейчас важнее, чем даже взятие Сватова. «Собственно огневой контроль Волновахи и Мелитополя со стороны ВСУ сулит значительные проблемы для южной группировки ВС РФ. Сватово, как и Бахмут — красиво, конечно: ратные победы в тяжелых боях, но, по сути, для ВСУ важен Старобельск или Троицкое на севере — логистические хабы с железной дорогой».

Продолжаются активные бои под Бахмутом. 2 ноября появилось видео обстрела города зажигательными боеприпасами. По данным Conflict Intelligence Team, это, вероятнее всего, снаряды 9М22С для установки «Град».

Аналитики CIT обращают внимание, что в Бахмуте живут гражданские, эвакуированы далеко не все, обстрел города является военным преступлением. Территория находится под контролем ВСУ, поэтому нет сомнений, что обстрел ведут именно российские ВС.

По данным аналитического проекта WarMonitor, в Бахмуте продолжаются бои к востоку и юго-востоку города, а также на юге — южнее Иванграда и Опытного. Также завязываются окопные бои.

Карта: WarMonitor

К вечеру среды, 2 ноября, на юге Украины возобновились обстрелы Новой Каховки, об этом сообщили пророссийские Telegram-каналы. В районе Каховской ГЭС — пожар. Кроме того, был нанесен очередной удар по Антоновскому мосту. Видео опубликовал украинский журналист Андрей Цаплиенко, также сообщения об ударе по мосту опубликовали пророссийские блогеры. Один из таких — Юрий Подоляка — сообщил, что удар был нанесен «залпом из 18 HIMARS, 6 из которых пробили систему ПВО, то есть очень похоже, что ВСУ начинает готовиться к атаке». В то же время военный эксперт Леонид Дмитриев отмечает, что удары были нанесены не по Антоновскому мосту, а по понтонной переправе, которая находится рядом.

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