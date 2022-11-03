Более 90% россиян не понимают, что празднуют в День народного единства 2 3.11.2022, 18:43

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Только 9% россиян связывают «подаренный» РФ предками белорусов праздник с историческим событием.

Только 9% россиян связывают День народного единства с историческим событием — освобождением России от литвинско-польской интервенции, показал опрос «Ромира» в преддверии праздника.

Каждый третий россиянин (34%) ассоциирует 4 ноября с «единением народа». Еще 28% вообще ни с чем не связывают этот день, а 28% говорят, что для них это прежде всего дополнительный выходной. Среди молодого поколения у людей чаще нет никаких ассоциаций с этим днем, а у старшего поколения нет исторических знаний — его представители говорят о некоем «народном единении».

Нет в России и традиции празднования Дня народного единства. В этом году 69% россиян останутся отдыхать дома, а 12% продолжат работать. Еще 16% россиян заявили о намерении пойти в гости, а 6% хотят отправиться в путешествие по России.

Согласно опросу ВЦИОМ, о сплоченности российского общества в этом году заявили 56% граждан (на 25 п. п. больше, чем в прошлом году), 37% его не чувствуют, а 7% не смогли ответить на вопрос. «Источником консолидации российского общества граждане в первую очередь считают специальную военную операцию», — подчеркивает ВЦИОМ. При этом, по данным опроса фонда «Общественно мнение», 72% россиян считают, что подобный праздник нужен стране, а около 16% — что в нем нет никакой необходимости.

День народного единства в качестве государственного праздника 4 ноября был учрежден в 2005 году. Он основывается на историческом событии — освобождении Москвы народным ополчением во главе с земским старостой Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским от польских и литвинских (белорусских) интервентов 4 ноября (22 октября по старому стилю) 1612 года.

О том, что на самом деле празднуют россияне в «День народного единства» можно прочитать здесь.

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