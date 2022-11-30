В Курской области РФ после серии взрывов пропал свет 3 30.11.2022, 8:10

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Неспокойно было и в Белгороде.

В Курскую область 29 ноября пришло «бавовнятко». После этого два района региона частично остались без света.

Губернатор области Роман Старовойт традиционно заявил, что это Вооруженные Силы Украины обстреляли регион. Об этом сообщает «24 канал».

Оккупанты насчитали «11 прилетов». Снаряды якобы попали в объект энергообеспечения. Поэтому Суджанский и Кореневский районы частично обесточены.

«После «обстрела» специалисты оценят ущерб и начнут восстановление повреждений», – заявил российский чиновник.

Как утверждают оккупанты, информации о пострадавших в результате визита «бавовнятка» нет.

Заметим, Курская область России граничит с Сумской областью Украины. В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины сообщалось, что российские военные осуществляют провокационные и демонстративные действия на границе с Украиной. В частности, активизировались именно в Курской области, а также в Брянской.

29 ноября неспокойно было и в Белгороде. «Хлопок» дважды наведывался в российский город – утром и в обед. Местные жители опубликовали в сети фото неба, на котором виднелись следы взрывов.

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