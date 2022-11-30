Жизни лидера белорусской оппозиции Николая Статкевича угрожает опасность 5 30.11.2022, 15:42

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Николай Статкевич

Власти скрывают информацию о его здоровье.

Лидеру белорусской оппозиции, политзаключенному Николаю Статкевичу, у которого диагностировали пневмонию после трех перенесенных в тюрьме ковидов, могут не передавать важные для его здоровья лекарства.

Об этом сообщила жена политика Марина Адамович в «Фейсбуке»:

— Еще в октябре «потерялось» письмо Николая с разрешением на медбандероль, не дошло до него ни одного из написанных мной за следующий месяц писем, в которых я о том разрешении настойчиво спрашивала. Это все, конечно, «барабашка» виноват. Или письма сами «потерялись»? Более, чем на месяц человек был оставлен без необходимых лекарств.

Жена политзаключенного также сообщила, что до сих пор не может получить какую-либо информацию о состоянии Статкевича:

— В поисках человека позвонила в колонию. Хотела спросить о состоянии Николая, с доктором поговорить, может, лекарства какие нужны. Ага, конечно! О результатах, полагаю, говорить не надо. Здоровье заключенного — государственная тайна, и с доктором поговорить тоже невозможно.

В каких условиях содержится Николай Статкевич

Лидера белорусской оппозиции и политзаключенного Николая Статкевича содержат в нечеловеческих условиях. В первый же день его нахождения в колонии №13 в Глубоком администрация поставила его на учет как «склонного к экстремизму» и выдала полосатую робу.

В начале августа его перевели в одиночную камеру площадью три квадратных метра, а с конца июня политзаключенного регулярно помещают в ШИЗО.

Чем известен Николай Статкевич

В 1991 году Статкевич объявил о создании Белорусского объединения военных («Беларускага згуртавання вайскоўцаў»), которое ставило целью «создание белорусской армии, защиту независимости и историко-патриотическое воспитание общества».

Рождение БЗВ, 20 августа 1991 года

В 1999 году Николай был одним из организаторов «Марша свободы», направленного против так называемого «союзного государства» и политики Александра Лукашенко. «Марш Свободы» показал всему миру, что в Беларуси живет народ, который предпочитает европейский демократический путь развития средневековой диктатуре и варварству.

В 2005 году Статкевича приговорили к 3 годам ограничения свободы за организацию мирной демонстрации против фальсификации итогов референдума 2004 года.

В 2010 году Николай был одним из кандидатов в президенты на выборах. Его арестовали после массовой демонстрации протеста против фальсификаций президентских выборов 19 декабря 2010 года. Николай провел почти пять лет за решеткой и вышел на свободу только 22 августа 2015 года. После освобождения Статкевич продолжил борьбу против режима Лукашенко и принимал активнейшее участие во всех акциях протеста.

31 мая 2020 года Николай Статкевич был задержан по дороге на пикет, а в декабре 2021 года приговорен к 14 годам колонии особого режима.

Напомним, что за беспримерное мужество в сопротивлении режиму Статкевич провел в заключении более 10 лет. Политик трижды был признан Amnesty International узником совести. Даже находясь в заключении, Николай Статкевич остается для белорусов символом стойкости духа.

Сайт Charter97.org не раз обращал внимание на то, что одна из главных задач в Беларуси сегодня — освободить Николая Статкевича и других политзаключенных.

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