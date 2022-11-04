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По всей Беларуси люди срывают лукашенковские флаги

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  • 4.11.2022, 9:22
  • 23,334
По всей Беларуси люди срывают лукашенковские флаги

Милиция в панике.

С середины октября в Беларуси зафиксировано множество фактов «надругательства над государственными флагами», сообщает пресс-служба МВД.

В Ивацевичском районе 33-летний сельчанин сорвал государственный флаг со здания местной администрации. Также поступила 26-летняя минчанка. В Дрибинском районе 22-летний местный житель со своим 23-летним приятелем похитили флаг со здания Дома культуры для фотосессии. В минувшее воскресенье молодой бобруйчанин сорвал флаг со здания магазина.

По всем фактам возбуждены уголовные дела за «надругательство над государственными символами».

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