По всей Беларуси люди срывают лукашенковские флаги

По всей Беларуси люди срывают лукашенковские флаги12
- 4.11.2022, 9:22
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Милиция в панике.
С середины октября в Беларуси зафиксировано множество фактов «надругательства над государственными флагами», сообщает пресс-служба МВД.
В Ивацевичском районе 33-летний сельчанин сорвал государственный флаг со здания местной администрации. Также поступила 26-летняя минчанка. В Дрибинском районе 22-летний местный житель со своим 23-летним приятелем похитили флаг со здания Дома культуры для фотосессии. В минувшее воскресенье молодой бобруйчанин сорвал флаг со здания магазина.
По всем фактам возбуждены уголовные дела за «надругательство над государственными символами».