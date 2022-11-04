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Большинство российских офицеров ушли из Херсона

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  • 4.11.2022, 10:34
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Большинство российских офицеров ушли из Херсона
иллюстрационное фото

Командование оставило в городе деморализованных и лишенных руководства солдат.

Западные чиновники сообщают, что Россия уже вывела большинство своих офицеров из оккупированного Херсона и укрепляет свои оборонительные позиции на другой стороне Днепра, передает ВВС.

Российская эвакуация Херсона идет полным ходом. Значительная часть гражданского населения, включая пророссийских политиков, уже перебралась через Днепр в восточном направлении. Банки вывезены, и, как передают источники на местах, многие музеи разграблены.

Похоже, что основная часть военного командования также покинула город, оставив подразделения, которые один из западных чиновников описывает как «деморализованные и лишенные руководства».

Таким образом оккупация Херсона, которая когда-то казалась важной политической победой Москвы, вскоре может закончится.

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