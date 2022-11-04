Суд заморозил активы белорусского IT-предпринимателя на $120 миллионов 4.11.2022, 14:34

1,984

Причиной стал развод.

Активы известного белорусского IT-предпринимателя Сергея Гвардейцева оказались заморожены в рамках бракоразводного процесса. Об этом сообщил Dev.by.

По информации издания, в августе 2022 года окружной суд Ларнаки вынес распоряжение о наложении ограничений на холдинговую компанию Firestrong, которая владеет в том числе долей в Itransition. Ограничения наложены в рамках обеспечения иска супруги Гвардейцева Марии о расторжении брака, который она подала в июле этого года.

Решением суда запрещено вносить изменения в акционерный капитал Firestrong, в том числе уменьшать активы ниже порога в 120 млн евро. Под ограничение попали акции iTransition Holdings Limited и мальтийской компании SG Yachting Holding Limited, а также банковские счета Firestrong.

В дальнейшем Firestrong через суд добилась разрешения на проведение ряда операций на сумму около 13 млн евро. Мария Гвардейцева пытается оспорить данное решение. По ее словам, которые приводит издание, стоимость кипрской холдинговой компании оценивается в 166,4 млн евро. Гвардейцева опасается, что супруг в процессе развода может вывести часть активов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».