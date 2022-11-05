Белорусам урезали «последние» деньги 3 5.11.2022, 13:00

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В стране сократили важное социальное пособие.

Размер пособия на погребение в Беларуси корректируется каждый месяц. В ноябре выплата, компенсирующая расходы на погребение, составит 1 637 рублей, сообщает ritual.by. В октябре эта сумма была на 28,5 рубля больше.

«Пособие на погребение у нас законодательно приравнено к средней зарплате в позапрошлом месяце, считая с даты смерти», — поясняет ресурс.

То есть размер госпомощи на похороны корректируется каждый месяц потому, что эти выплаты привязаны к средней зарплате по стране за позапрошлый месяц, которая рассчитывается Белстатом. Соответственно, пособие в ноябре — это средняя зарплата по состоянию на сентябрь.

В сентябре средняя зарплата, по данным, предоставленным Белстатом, составила 1 637 рубля. В ноябре 2021 года ответственный за похороны получал пособие в размере 1 442,7 рубля.

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