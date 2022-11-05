Политзаключенный, который проходил по «делу Тихановского», вышел на свободу 5.11.2022, 17:29

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Андрей Новиков отбыл весь срок.

Политзаключенный Андрей Новиков вышел из колонии и его сразу же депортировали в Россию, и передали ФСБ, сообщает «Зеркало».

Андрей Новиков — гражданин России. Ему 52 года. Он родился в городском поселке Воропаево (Витебская область), но после школы уехал в соседнюю страну. Жил на Дальнем Востоке, служил в милиции, имеет звание подполковника в отставке. Два раза участвовал в военных операциях в Чечне. Женат, имеет трех дочерей, одна из них — с инвалидностью.

Первый раз Новикова задержали в 2020 году по «делу Тихановского». Он провел 7 месяцев в СИЗО. Мужчину обвиняли по части 1 ст. 242 УК РБ («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок»).

26 ноября 2020 года Новикова депортировали в Россию, запретив въезд в Беларусь на 10 лет. Но мужчина вернулся в нашу страну: здесь у него остались жена и дети.

Его снова арестовали и 5 августа 2021 года осудили на 2,5 года колонии общего режима.

Новикова признали виновным в том, что он с декабря 2019 года до 5 июня 2020 года входил в группу лиц, которые совместно с политзаключенным Сергеем Тихановским «организовали групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок и сочетавшиеся с неповиновением законным требованиям правоохранительных органов и повлекшим нарушения работы транспорта, предприятий, организаций»

Наказание политзаключенный отбывал в бобруйской колонии. В августе Андрея поместили в изолятор камерного типа (ИКТ). До этого он четыре месяца содержался в одиночной камере в колонии, а в марте провел в одиночной камере 39 суток.

Андрей Новиков отбыл весь срок и 31 октября 2022 года вышел на свободу. Мужчину сразу же депортировали передали ФСБ.

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