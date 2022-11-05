закрыть
5 ноября 2022, суббота, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму

7
  • 5.11.2022, 17:34
  • 3,706
В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму

Форму для ВСУ делают по стандартам НАТО.

В субботу, 5 ноября, рижская компания приступила к пошиву зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. В ближайшее время ее планируют передать в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

- Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, - говорится в сообщении.

Украинский посол сообщил, что, несмотря на выходной день, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для ВСУ.

- Отправку указанной партии формы планируем осуществить уже в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера, также приобретенной, - пояснил Мищенко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин
Путину спрогнозировали распад России и революцию
Путину спрогнозировали распад России и революцию Владимир Фесенко
Шариков опять стремительно превращается в собаку
Шариков опять стремительно превращается в собаку Альфред Кох