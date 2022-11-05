В Латвии для украинских военных начали шить зимнюю форму 7 5.11.2022, 17:34

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Форму для ВСУ делают по стандартам НАТО.

В субботу, 5 ноября, рижская компания приступила к пошиву зимней военной формы для подразделений Вооруженных сил Украины. В ближайшее время ее планируют передать в Украину. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Украины в Латвии Александра Мищенко.

- Указанная зимняя форма делается специально по предоставленным определенным подразделениям ВСУ размерам, и мы хотим, чтобы каждый комплект формы максимально подошел нашим воинам, - говорится в сообщении.

Украинский посол сообщил, что, несмотря на выходной день, латвийские мастера вышли специально на работу с тем, чтобы успеть как можно скорее сделать первую партию зимней одежды, которая делается по стандартам НАТО для ВСУ.

- Отправку указанной партии формы планируем осуществить уже в ближайшее время гуманитарным конвоем вместе с другой помощью военно-технического характера, также приобретенной, - пояснил Мищенко.

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