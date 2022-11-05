Британия отправила более 195 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ

Британия отправила более 195 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ2
- 5.11.2022, 20:27
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Это более 40 предметов на одного воина.
Великобритания отправила украинским защитникам более 195 тысяч комплектов зимней формы — это более 40 предметов на одного воина.
Помощь прибудет в Украину с воинами Сил обороны, которые проходили военную подготовку на базах Великобритании. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны.
Кроме зимнего снаряжения украинские бойцы получат комплекты по оказанию первой медицинской помощи и элементы защиты.