Британия отправила более 195 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ 2 5.11.2022, 20:27

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Фото: AFP

Это более 40 предметов на одного воина.

Великобритания отправила украинским защитникам более 195 тысяч комплектов зимней формы — это более 40 предметов на одного воина.

Помощь прибудет в Украину с воинами Сил обороны, которые проходили военную подготовку на базах Великобритании. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны.

Кроме зимнего снаряжения украинские бойцы получат комплекты по оказанию первой медицинской помощи и элементы защиты.

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