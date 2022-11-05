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Британия отправила более 195 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ

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  • 5.11.2022, 20:27
  • 1,826
Британия отправила более 195 тысяч комплектов зимней формы для ВСУ
Фото: AFP

Это более 40 предметов на одного воина.

Великобритания отправила украинским защитникам более 195 тысяч комплектов зимней формы — это более 40 предметов на одного воина.

Помощь прибудет в Украину с воинами Сил обороны, которые проходили военную подготовку на базах Великобритании. Об этом говорится в сообщении британского Минобороны.

Кроме зимнего снаряжения украинские бойцы получат комплекты по оказанию первой медицинской помощи и элементы защиты.

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