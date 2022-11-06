ISW: Тегеран начал диктовать свои условия Москве 3 6.11.2022, 10:36

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Иран использует зависимость истощенной армии РФ от своих дронов.

Отчаянные попытки кремлевского режима заставить Украину сесть за стол переговоров, уничтожая ее гражданскую инфраструктуру, вылилась для него в зависимость от Ирана, которую тот уже начал использовать в своих целях.

Об этом свидетельствуют данные из доклада Института изучения войны (ISW).

В частности, иранские власти решили использовать потребности кремлевского режима в дронах-камикадзе, чтобы добиться помощи в реализации своей ядерной программы, которую блокируют США и их союзники.

«Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов… Просьба о помощи в ядерной сфере и признании поставок беспилотников — оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами», — говорится в отчете ISW.

Напомним, накануне, 5 ноября, Тегеран частично признал поставки своих дронов Москве, однако, чтобы снять с себя ответственность за удары РФ по Украине, заявил, что это было еще до начала полномасштабного вторжения 24 февраля.

«Появились сообщения из Ирана от официальных представителей. Там решили признать, что поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они соврали. Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного, и еще до начала полномасштабного вторжения… Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат», — отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Кроме дронов-камикадзе, Иран также планирует отправить в РФ 1000 баллистических ракет малой дальности класса «земля-земля».

В свою очередь в Госдепе США заверили, что будут использовать все инструменты, чтобы помешать передаче России иранского оружия.

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