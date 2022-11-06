Россия перебросила на фронт гаубицы 1940-х годов 9 6.11.2022, 11:17

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Деды воевали и внукам передали.

Россияне продолжают нести потери как среди личного состава, так и техники. Поэтому им приходится расконсервировать то, что давно должно стоять в музеях.

Так, блогер-боевик из «Л/ДНР» Владлен Татарский решил показать, чем россияне воюют. Можем сказать, что проблемы с техникой у врага действительно колоссальны, но он этим даже гордится, передает «24 канал».

Блогер решил рассказать, каким «чудо-вооружением» пользуются оккупанты. Речь идет о гаубице Д-1. Как отмечает он, ее сделали тогда, когда деду захватчика было 10 лет.

«Если кто-то полагал, что в XXI веке война будет бластерами, то они ошибались. Вот, пожалуйста, Д-1. Ничего, бьем врага тем, что есть. Сочетаем новейшие технологии, коптеры со сталинскими пушками. Артиллеристы, Сталин дал приказ», – сказал Татарский.

Гаубицы расконсервировали и отправили на фронт

Это советская 152-миллиметровая гаубица 1943 года выпуска. Серийно ее выпускали с 1943 по 1949 годы. Заметим, что она либо до сих пор используется рядом армий мира, либо активно участвовала в боевых действиях середины и конца прошлого века.

В 1943 году с конвейера сошли 84 таких гаубицы. А вот к 1949 году их выпустили 2827 единиц.

В русской Википедии указывают, что в начале полномасштабного вторжения эти гаубицы расконсервировали и отправили на фронт. Неудивительно, что в сеть попал ролик с такой боевой машиной. Не исключено, что их еще будет достаточно, ведь делать новейшее вооружение врагу не удается из-за санкций, наложенных на него.

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