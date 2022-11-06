«Все легли возле «Урала»: ВСУ метким ударом накрыли 35 оккупантов из Миасса 5 6.11.2022, 12:24

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Захватчики в Херсонской области поражены мастерством украинской артиллерии.

Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) обнародовало новый перехват телефонного разговора военнослужащего РФ, который орудует в Херсонской области.

Он рассказал жене о высоком мастерстве украинской артиллерии.

Перехвачен был разговор бойца 239-го мотострелкового полка ВС РФ, приехавшего в Украину из города Миасса, что в Челябинской области.

«35 «трехсотых», 1 «двухсотый». Это наши, миассовские… Они сами чуть-чуть виноваты. Они, столпились около машины, легли около "Урала", и машину ударили. А такого нельзя делать, толпой нельзя кучковаться», - сообщил оккупант.

Поделился он с супругой также историями о массовом пьянстве в рядах ВС РФ, дружественном огне, о мародерстве и ненависти со стороны местного населения.

Военный РФ рассказал, как они поехали в близлежащие село Безводное, чтобы чем-то поживиться. В населенном пункте остались жить всего 3 человека. И один из оставшихся мужчин не скрывал презрения к оккупантам, он не побоялся высказать им всю правду в лицо.

«Мы там ничего не нашли: ни картошку, ничего… Нашли пасечника, украинца. Как охота его было пристрелить всем!», - возмущался агрессор.

Он уточнил, что смогли с товарищами украсть в украинском селе 50 литров вина, после чего устроили массовую попойку в своей группировке.

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