Разгром оккупантов под Павловкой: заявление властей РФ вызвало истерику пропагандистов 13 7.11.2022, 14:12

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Военкоры требуют наказания для российских офицеров.

После разгрома российской армии под Павловкой на Угледарском направлении в РФ разгорелся громкий скандал, связанный с некомпетентностью командования армии России, пишет «Диалог».

Пробуя успокоить возмущенных россиян, власти РФ выступили с заявлением, пытаясь опровергнуть информацию о больших потерях. По их словам, информация о разгроме якобы является «информационной спецоперацией Украины».

Однако российский военный пропагандист Алексей Суконкин в своем телеграм-канале заявил, что оправдание Москвы является ложью. Под Павловкой ВСУ действительно устроили разгром российской армии, по итогам которого несколько сот российских военных погибли, пропали без вести и получили тяжелые ранения.

«Фейк?! Да вы о чем??? О том, что в Павловке происходит жуткое кровопролитие, я писал с самого начала, как только первый батальон попал под раздачу на подступах к селу. Дальше - больше. По этой теме работало несколько военкоров. Они что, все врут?» - возмутился российский военкор оправданиями властей РФ.

Суконкин заявил, что причиной разгрома группы подразделений российской армии стала «бездарность конкретного офицера», который бросил на убой морских пехотинцев Приморья и Камчатки. Пропагандист бьет тревогу и просит россиян потребовать наказания и персональной ответственности для всех виновных в военном поражении под Павловкой, в результате которого россиянки остались без своих мужей.

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