В Пензе родственники мобилизованных потребовали от военной прокуратуры отозвать их родных с передовой 5 7.11.2022, 18:40

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Коллективную жалобу написали около 30 женщин, среди них матери и супруги призванных на войну.

Родственники мобилизованных в Пензенской области написали коллективное заявление военному прокурору, в котором потребовали отозвать родных с передовой. Об этом сообщил телеграм-канал «Говорит НеМосква».

Коллективную жалобу написали около 30 женщин, среди них матери и супруги призванных на войну. Их родственников отправили на фронт без подготовки, рассказали они. По словам женщин, у мобилизованных практически нет еды, воды и нормального оружия.

Вместо подготовки мобилизованным читали лекции о героизме, рассказали женщины журналисту Игорю Алексееву. Он также сообщил, что губернатор области не смог встретиться с горожанками из-за плотного графика.

Женщины требуют немедленно вывезти призванных с передовой, провести для них должное обучение, обеспечить командованием, обмундированием и питанием, оказать медицинскую и психологическую помощь. Кроме того, они призывают организовать проверку по факту случившегося и наказать виновных.

«Говорит НеМосква» опубликовал выдержки из коллективного заявления женщин. Они рассказывают, что мобилизованных привезли в район недалеко от села Макеевка в Луганской области. Они должны были вступить в тероборону на четвертой линии фронта, однако их отправили на передовую.

Похожую историю вчера опубликовало издание «Верстка». Один из военнослужащих Андрей Агафонов рассказал, как его привезли на фронт недалеко от того же села Макеевка. Его батальон, который преимущественно состоял из мобилизованных в Воронеже, попал под массированный обстрел.

Родственники мобилизованных в Воронеже вчера также собрались у здания прокуратуры. Они требовали рассказать правду о судьбе военных. С ними позже встретился губернатор Воронежской области. Он пообещал отозвать призванных жителей области с линии фронта в тыл.

Сегодня также издание Insider рассказало о том, что отказавшихся воевать резервистов удерживают в специальном лагере в ДНР. По данным издания, сейчас там находится 21 человек. Их держат в подвале, заставляют копать блиндажи, угрожают отправить на передовую или расстрелять. При этом как минимум у восьми мобилизованных была бронь от призыва.

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