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Украинские дроны массово уничтожают оккупантов под Бахмутом

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  • 8.11.2022, 9:19
  • 6,008
Украинские дроны массово уничтожают оккупантов под Бахмутом

Беспилотники «находят» солдат РФ прямо в окопах.

Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя дроны.

Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.

«Под Бахмутом бестолковые оккупанты выбрасывали мусор прямо возле укрытий– и так выдали себя. А дальше за дело взялся оператор дрона 30 ОМБр…», - говорится в сообщении.

Еще два видео ликвидации российских солдат дронами в окопах под Бахмутом опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.

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