Украинские дроны массово уничтожают оккупантов под Бахмутом

Украинские дроны массово уничтожают оккупантов под Бахмутом1
- 8.11.2022, 9:19
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Беспилотники «находят» солдат РФ прямо в окопах.
Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожают российских оккупантов под Бахмутом, применяя дроны.
Соответствующее видео опубликовано на странице бригады.
«Под Бахмутом бестолковые оккупанты выбрасывали мусор прямо возле укрытий– и так выдали себя. А дальше за дело взялся оператор дрона 30 ОМБр…», - говорится в сообщении.
Еще два видео ликвидации российских солдат дронами в окопах под Бахмутом опубликовал украинский военкор Андрей Цаплиенко.