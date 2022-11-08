Военные эксперты: Ситуация для россиян в Павловке ужасна 8.11.2022, 9:43

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Поражение на Угледарском направлении ударило лично по Шойгу.

Западные аналитики из Института изучения войны (ISW) объясняют, что на это указывает тон, с которым «военкоры» критикуют Минобороны РФ (что-то похожее было с потерями ВС РФ во время форсирования Северского Донца в мае) и публичный ответ министерства Шойгу.

В ведомстве обошлись сухим комментарием по поводу потерь России на Угледарском направлении, тогда как рашистские блогеры этим фактом были возмущены.

Как отмечают аналитики, «публичный ответ Минобороны России на возмущение «блогеров» указывает на то, что некоторые пропагандисты имеют значительные рычаги воздействия на МО РФ в информационном пространстве, а также предполагает, что ситуация в Павловке достаточно ужасна, чтобы требовать ответа».

Потери россиян на Угледарском направлении

Накануне ряд рашистских блогеров опубликовали письмо 155-й бригады ВС РФ, в котором военные жаловались на свое командование, кинувшее их, по словам самих оккупантов, в бесперспективное наступление в Павловке.

Морпехи писали, что их «бросили в непонятное наступление генерал Мурадов и его корефан земляк Ахмедов ради того, чтобы Мурадов заработал бонусы перед (главой Генштаба РФ) Герасимовым».

Россияне также сообщали, что потеряли за четыре дня «около 300 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести».

В ответ в Минобороны РФ заявили, что наступление морских пехотинцев эффективное, а потери «не превышают 1% боевого состава»: «За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают 1% боевого состава и 7% ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй».

Украинский президент Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что «Донецкая область остается эпицентром наибольшего безумия оккупантов - они гибнут сотнями ежедневно».

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