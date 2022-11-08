Белорусский экспорт сокращается 8.11.2022, 11:39

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Поставки в РФ не могут компенсировать падение продаж в ЕС.

Оборот внешней торговли товарами Беларуси в сентябре 2022 года упал на 6,9% по сравнению с сентябрем 2021 года, об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития. В стоимостном объеме падение составило 4,8% год к году. А с учетом того, что цены на товары выросли, соответственно физические объемы поставок сократились еще сильнее.

При этом увеличение поставок в РФ, ряд азиатских и африканских стран «пока не полностью компенсирует вызванное разрушением производственно-логистических цепочек падение экспорта в ЕС», отмечают эксперты Банка.

Поставки импортных товаров в Беларусь тоже сократились, но снижение их объемов замедлилось — с 12,7% г/г в августе до 8,9% г/г в сентябре. В ЕАБР полагают, что «это может указывать на некоторое налаживание схем поставок товаров в страну».

Профицит внешней торговли товарами сохраняется, но в сентябре он уменьшился до $ 52 млн.

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