«Половина тверских сбежала, а украинцы в рупор кричат нам - сдавайтесь» 8.11.2022, 12:35

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Украинская разведка перехватила разговор оккупанта.

Российский оккупант рассказал сестре, как людей в РФ обманывают о ходе войны в Украине. Перехват телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины 8 ноября.

«Стреляют, бомбят. На первой линии сидим, как бы, не выворзят... В Луганской области, на первой полосе здесь. Перед нами метров 800 украинцы – вот они бомбят нас постоянно», – рассказывает он.

По его словам, они живут в землянках в лесу в ужасных условиях.

«Все, что говорят по телику, – не верь. Все вообще просто п…ц здесь. Начальство нас бросило, здесь один старлей у нас. Из обеспечения – бутылка воды на восьмерых поторалитровая. Потом, знаешь, такие военные коробки, сухпаи – два сухпая на восьмерых на сутки», – рассказал он.

Сестра оккупанта отмечает, что по телевизору расписывают, как у военных в Украине все хоррошо.

«Да ну, техники нет, технику всю взрывают. Здесь наша техника на своих мирах подрывается. Сегодня украинцы в рупор орали нам, типа, сдавайтесь, мы вас по Женевской конвенции не тронем, как бы», – рассказал он.

По словам оккупанта, у них очень много раненых, также многие попросту сбежали.

«Из тверских, из 28 человек, нас осталось уже 9. Половина сбежала – «500-е» их называют. У нас 80 человек убежало, прибежало. Здесь недалеко деревня есть, там распределительный пункт был, клуб старый разбитый. Спрятались там, а укропы давай долбить эту деревню и, короче, пацанов завалило плитами этих всех», – рассказал он.

Во время разговора слышен звук взрыва, оккупант говорит, что прилетело где-то рядом.

«Ну у них есть все, у нас даже бинокля нет, чтобы увидеть, ночников (приборов ночного видения – ред.) нет, ничего. Мы добыли трофейный, как бы, ночной прибор – так посматриваем. А так обеспечения вообще никакого. Мы тут брошены. Наш полкан просто говорит: «Да вы мне не нужны, мне на вас нас…ть». Короче, как мясо, просто мясо. Вывозят каждый день «двухсотиков», – рассказал оккупант.

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