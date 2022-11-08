Хотели скопировать украинскую тактику: как российские командиры положили целую бригаду в Павловке 8.11.2022, 13:50

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Провал под Угледаром напрямую связан с желанием генералов РФ выслужиться.

Украинские защитники постоянно наносят врагу ощутимые потери, однако иногда ВСУ всего лишь за несколько дней уничтожают настолько большое количество оккупантов, что остатки разбитых подразделений устраивают настоящий вой на болотах. Именно так произошло в Павловке Донецкой области в начале ноября.

По данным источников «24 канала» в украинской армии, невероятный провал российских оккупантов под Угледаром напрямую связан с желанием генералов выслужиться перед своим руководством. Начальство министерства нападения России приказало всем штабным офицерам гнаться за победами любой ценой.

При отсутствии каких-либо успехов на всех участках фронтов, а также из-за растущей критики со стороны клана Пригожина-Кадырова, Шойгу и Герасимову очень важно показать Путину, что они способны выполнить поставленные Кремлем военно-политические задачи.

Наступление на Угледар широко анонсировали пропагандисты

Несмотря на невероятную тяжесть боев, бойцы ВСУ смогли остановить продвижение оккупантов возле Бахмута и уменьшили наступательные возможности отрядов «вагнеровцев», частично мобилизованных и местных террористов.

Поскольку наступление на Бахмут проводилось в основном силами повара Путина, который перешел в оппозицию к руководству российского минобороны, Шойгу приказал подчиненным добиться громкой победы на других участках фронта. Мол, армейцы все же способны на что-то, несмотря на бешеную критику.

Контролируемые министерством обороны «военкоры» и пропагандистские СМИ с конца октября «скармливали» россиянам множество фейков о начале удачной операции по захвату Угледара.

Параллельно с этим захватчики перекидывали на это направление большое количество техники и личного состава для «решительного прорыва». Руководили операцией командующий восточным военным округом Рустам Мурадов и глава 155 бригады морской пехоты полковник Сухраб Ахмедов.

Эти два деятеля решили, что способны поиграть в современную мобильную войну и могут за несколько дней создать то же, что сделали бойцы ВСУ в Харьковской области. Однако блицкрига не произошло.

Несколько дней подряд захватчики забросали в лобовое наступление на позиции Сил обороны Украины сотни мобилизованных на оккупированном Донбассе – разведать огневые точки наших защитников, а также обессилить их.

Когда «пушечное мясо» закончилось, Ахмедов приказал своим подчиненным максимально быстро прорываться к Угледару мимо позиции ВСУ. Мол, если внезапно ворваться в город, его оборона должна рассыпаться. Реальность оказалась совершенно иной. Захватчики действительно смогли быстро продвинуться вперед и даже заехать в сам населенный пункт, однако их появления там ожидали.

Колонны техники элитной группировки Тихоокеанского флота застряли в грязи и были накрыты артиллерией. Те танки и БМП врага, которым удалось добраться до определенных точек, были уничтожены в огневых мешках.

В помощь захватчикам, неожиданно для себя попавшим в беду, штабные офицеры решили отправить еще и кучу пехоты , которую тоже почти всю уложили в землю.

«Невероятное» наступление россиян привело к огромным потерям среди сборной армии. По данным источников 24 канала, 155 бригада морской пехоты фактически стала небоеспособной, а под Угледаром ВСУ разбили до трех вражеских БТГ.

Бестолковость командования, а также наказание за это от Сил обороны Украины были такими, что выжившие морпехи начали публично жаловаться на Ахмедова и Муратова. Мол, из-за двух военачальников понесли колоссальные потери, спасите нас от злых ВСУшников. Это привело к очередной волне воя на болотах с обвинениями руководства минобороны во всех провалах.

Ситуация стала настолько резонансной, что генералам пришлось снова включать пропагандистскую машину и через российские СМИ официально сообщать, что потерь не было много. При этом оккупационное минобороны назвало потерю солдат под Павловкой «эффективным наступлением».

Угледар имеет стратегическое значение

Готовность российских генералов за несколько дней положить под Угледаром несколько тысяч человек лишь подчеркивает то, что для них крайне важно отбить этот город из-под контроля Украины. Ведь сейчас это неплохой плацдарм для нашего дальнейшего наступления в мариупольском направлении, что позволит взять под огневой контроль линии поставок войск оккупантов на Юге. Пока логистика захватчиков через Крым существенно нарушена, а в случае создания аналогичных проблем на Востоке Украины будет «подвисать» вся группировка, которая находится на оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем после серии позорных поражений в Украине и страшных потерь Россия решила бросить в жерло войны еще больше своих «граждан» и погасить украинское сопротивление массой. Стимулировать российских «мобиков» идти на смерть будут практики времен Второй мировой. Как и для чего работают российские заградотряды – рассказываем дальше.

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