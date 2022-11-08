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Разгром армии РФ под Павловкой: вспыхнул конфликт между Госдумой и пропагандистами

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  • 8.11.2022, 14:48
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Разгром армии РФ под Павловкой: вспыхнул конфликт между Госдумой и пропагандистами

Российский депутат нашел «виновных» в поражении.

В России продолжает набирать обороты скандал из-за разгрома подразделений российской армии под Павловкой на Угледарском направлении фронта, где накануне в ходе наступления оккупантов погибло несколько сотен российских военных.

После того как военный пропагандист канала «Россия-24» Александр Сладков опубликовал обращение выживших бойцов, на него с критикой обрушились российские власти.

Депутат российской Думы Евгений Федоров объявил его предателем и агентом США и потребовал привлечь к ответственности.

В своем телеграм-канале политик опросил своих подписчиков о том, как именно наказать Сладкова за разглашение неудобной для россиян информации. Сам Сладков психанул и заявил, что готов к расстрелу.

На скандал обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем телеграм-канале.

«Из-за страшных потерь в мясорубке под Угледаром в России начался конфликт между властью, которая пыталась замолчать этот факт, и пропагандистами, которые о нем рассказали», - комментирует инцидент Казанский.

Точное количество потерь российских военных неизвестно, однако, согласно поступающей из РФ информации, погибло и пропало без вести около 300 солдат, 50% техники было уничтожено.

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