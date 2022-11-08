Из Беларуси уходит американская компания с оценочной стоимостью более чем в миллиард долларов 8.11.2022, 19:21

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Процедура ликвидации бизнеса была запущена в конце сентября.

Американская компания WorkFusion, рыночную стоимость которой в 2021 году оценивали в более чем миллиард долларов, вышла из ПВТ и ликвидирует компанию в Беларуси — «Воркфьюжн Системс», пишет Dev.by.

Официально процедура ликвидации бизнеса была запущена в конце сентября.

Основной офис разработки компании функционировал в Минске с 2015 года. В 2016 году «Воркфьюжн Системс» стала резидентом ПВТ. 100% собственником белорусского юрлица является американская WorkFusion.

В профиле WorkFusion на dev.by указано, что в Беларуси работало 130 специалистов. Последний раз профиль обновлялся в июле 2021 года. Сегодня глобальный штат насчитывает 350+ работников. Судя по профилю компании в LinkedIn, в Беларуси больше нет ни одного сотрудника: большинство выбрали в качестве локации США, более 70 перебрались в Польшу, столько же — в Индию.

Штаб-квартира основанной в 2010 году WorkFusion находится в Нью-Йорке, офисы компании открыты в разных странах Азии и Европы. У WorkFusion нет белорусских корней, с Минском её связывал только крупный R&D офис.

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