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Самолет «Белавиа» вынужденно сел в Минске из-за аварии в кабине пилотов

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  • 9.11.2022, 9:49
Самолет «Белавиа» вынужденно сел в Минске из-за аварии в кабине пилотов
иллюстрационное фото

В кабине треснуло стекло.

Внештатная ситуация произошла 9 ноября на самолете Boeing 737−800 во время полета по маршруту Минск — Шарджа, сообщила пресс-служба «Белавиа».

Во время полета произошло растрескивание покровного слоя одного из стекол кабины пилотов.

«В соответствии с действующими инструкциями командир воздушного судна принял решение о вынужденном возвращении в базовый аэропорт Минск. Самолет совершил посадку в Национальном аэропорту Минск в 07.24. На борту находилось 158 пассажиров, их здоровью и безопасности ничего не угрожало. Для выполнения рейсов B2 727/728 Минск-Шарджа-Минск предоставлено другое воздушное судно», — сообщила пресс-служба национального авиаперевозчика.

Нештатная ситуация внесла коррективы в выполнение некоторых рейсов 9 ноября. Авиакомпания была вынуждена изменить время вылета чартерных рейсов в Анталию и Шарм-Эль-Шейх на более позднее.

«Растрескивание стекла кабины пилотов — ситуация, которая возникает случайным образом и не может быть спрогнозирована авиакомпанией. Растрескивание покровного слоя лобового стекла кабины пилотов без повреждения силовых элементов не влияет на безопасность полета», — уточнили в «Белавиа».

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