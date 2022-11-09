Бойцы «Хартии» и украинские артиллеристы уничтожают российских оккупантов 9.11.2022, 13:31

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Свежие кадры из Луганщины.

Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, находившуюся в одном из сел на Луганщине.

Видеозапись успешного сотрудничества аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» и артиллерии была опубликована в соцсетях.

«Контрнаступление продолжается, вчера на Луганщине у рашистов. Наша аэроразведка точно корректирует артиллерию 92 бригады ВСУ. Точные выстрелы, коллеги!» — пишут бойцы в комментарии к видео.

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