Бойцы «Хартии» и украинские артиллеристы уничтожают российских оккупантов
- 9.11.2022, 13:31
- 1,114
Свежие кадры из Луганщины.
Украинские воины уничтожили группу российских оккупантов, находившуюся в одном из сел на Луганщине.
Видеозапись успешного сотрудничества аэроразведки добровольческого подразделения «Хартия» и артиллерии была опубликована в соцсетях.
«Контрнаступление продолжается, вчера на Луганщине у рашистов. Наша аэроразведка точно корректирует артиллерию 92 бригады ВСУ. Точные выстрелы, коллеги!» — пишут бойцы в комментарии к видео.