закрыть
9 ноября 2022, среда, 17:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Стремоусова

30
  • 9.11.2022, 16:14
  • 18,692
Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Стремоусова
Кирилл Стремоусов

Он якобы попал в ДТП.

Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова. Telegram-каналы сообщают, что он якобы попал в ДТП.

«Уже несколько источников подтверждают смерть Стремоусова. ДТП. Если это правда, то я понимаю, что это за «ДТП», именно сегодня, когда сдача Херсона очевидна», — пишут российские пропагандисты.

Позднее оккупационная администрация подтвердила смерть заместителя гауляйтера Херсона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Российский флот оказался бесполезным
Российский флот оказался бесполезным Александр Коваленко
Цусима для России в Черном море
Цусима для России в Черном море Аркадий Бабченко
МОТ может стереть Лукашенко в порошок
МОТ может стереть Лукашенко в порошок  Артем Черников
Генерал Ходжес прав
Генерал Ходжес прав Леонид Невзлин