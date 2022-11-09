Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Стремоусова 30 9.11.2022, 16:14

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Кирилл Стремоусов

Он якобы попал в ДТП.

Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова. Telegram-каналы сообщают, что он якобы попал в ДТП.

«Уже несколько источников подтверждают смерть Стремоусова. ДТП. Если это правда, то я понимаю, что это за «ДТП», именно сегодня, когда сдача Херсона очевидна», — пишут российские пропагандисты.

Позднее оккупационная администрация подтвердила смерть заместителя гауляйтера Херсона.

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