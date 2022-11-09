Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Стремоусова

Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Стремоусова30
- 9.11.2022, 16:14
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Он якобы попал в ДТП.
Российские пропагандисты сообщают о смерти заместителя гауляйтера Херсона Кирилла Стремоусова. Telegram-каналы сообщают, что он якобы попал в ДТП.
«Уже несколько источников подтверждают смерть Стремоусова. ДТП. Если это правда, то я понимаю, что это за «ДТП», именно сегодня, когда сдача Херсона очевидна», — пишут российские пропагандисты.
Позднее оккупационная администрация подтвердила смерть заместителя гауляйтера Херсона.