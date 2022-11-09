Командование РФ объявило о сдаче Херсона 38 9.11.2022, 18:17

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Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

Командующий российскими войсками в Херсонской области Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ Сергею Шойгу оставить правобережную часть Херсонской области, где находится Херсон. Доклад Суровикина транслировал пропагандистский телеканал «Россия 24».

Шойгу согласился с предложением Суровикина.

Суровикин заявил, что в нынешних условиях Херсон и близлежащие населенные пункты невозможно полноценно снабжать. «Оценив ситуацию, предлагаю занять оборону по левому берегу Днепра», — заявил он. Суровикин назвал это решение «тяжелым».

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу для гражданского населения. <…> Приступайте к отводу войск и примите все меры для безопасной переброску техники, вооружения и личного состава за реку Днепр», — заявил Шойгу.

Россия захватила Херсон в начале марта, в первые дни после вторжения на украинскую территорию. Этот город стал единственным областным центром, захваченным российской армией с начала войны.

Летом, получив дальнобойные артиллерийские системы, Украина начала обстреливать мосты в Херсонской области. Это затруднило снабжение группировки войск РФ на правобережье Днепра в Херсонской области, где находится сам Херсон.

За два месяца контрнаступления украинская армия отвоевала 48% территории, захваченной Россией с начала войны - 43,5 тысячи квадратных километров из 90,8 тысячи.

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