Долги белорусов по кредитам установили новый рекорд 1 1.12.2022, 9:22

На что берут деньги в банках?

Задолженность белорусов по кредитам на начало ноября увеличилась до 16 млрд 628,6 млн рублей, сообщает Нацбанк. Это на 108,6 млн рублей больше, чем на 1 октября. Общая задолженность белорусов по банковским займам растет пятый месяц подряд. В этой сумме учитываются потребительские кредиты, кредиты на недвижимость, на авто, а также карты рассрочки.

Продолжает расти общая задолженность по кредитам на недвижимость для физлиц. На начало ноября она увеличилась до 11 млрд 740,5 млн рублей. Эта сумма за октябрь выросла на 82,7 млн рублей. Для сравнения: за сентябрь прирост был на уровне 79,8 млн рублей. Общая задолженность по займам на недвижимость растет как в этом году, так и на протяжении 2021-го и 2020-го.

За октябрь выросли и долги по потребительским кредитам — до 4 млрд 821,7 млн рублей. Это на 26,9 млн рублей больше, чем месяцем ранее. Для сравнения: за сентябрь этот показатель вырос на 10,6 млн рублей, а за август увеличился на 31 млн рублей. А до этого долги по потребительским кредитам снижались на протяжении этого года.

Напомним, в марте и апреле несколько банков полностью прекратили выдавать кредиты населению, остальные — урезали до минимума. Но позже финучреждения стали возобновлять выдачу кредитов, а в августе и сентябре эта тенденция продолжилась.

В ноябре банки заметно снизили процентные ставки по некоторым кредитам для физлиц и юрлиц. Это произошло из-за решения Нацбанка, который пересмотрел расчетные величины стандартного риска. Если упростить, то это процентный потолок по банковским кредитам. Нацбанк снизил этот показатель также в декабре.

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