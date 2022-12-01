Лукашисты ходят с перевернутыми флагами 9 1.12.2022, 12:53

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Забавный видеофакт.

Как оказалось, участники провластных митингов, на которые сгоняют бюджетников, даже не знают, в каком положении лукашенковский флаг должен находиться.

«Повесить флаг, который они считают государственным, непосильная задача для многих сторонников военного преступника Лукашенко», — пишут в Сети.

🤡 Неадекватные лукашисты, которые давно стали посмешищем для всех жителей Минска, пришли на свою же акцию с перевернутой символикой.



Повесить флаг, который они считают государственным, непосильная задача для многих сторонников военного преступника Лукашенко. pic.twitter.com/5Lcmf4iYnY — Сharter97.org (@charter_97) December 1, 2022

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