Лукашисты ходят с перевернутыми флагами

Лукашисты ходят с перевернутыми флагами9
- 1.12.2022, 12:53
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Забавный видеофакт.
Как оказалось, участники провластных митингов, на которые сгоняют бюджетников, даже не знают, в каком положении лукашенковский флаг должен находиться.
«Повесить флаг, который они считают государственным, непосильная задача для многих сторонников военного преступника Лукашенко», — пишут в Сети.
🤡 Неадекватные лукашисты, которые давно стали посмешищем для всех жителей Минска, пришли на свою же акцию с перевернутой символикой.— Сharter97.org (@charter_97) December 1, 2022
Повесить флаг, который они считают государственным, непосильная задача для многих сторонников военного преступника Лукашенко. pic.twitter.com/5Lcmf4iYnY