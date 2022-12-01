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Лукашисты ходят с перевернутыми флагами

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  • 1.12.2022, 12:53
  • 5,036
Лукашисты ходят с перевернутыми флагами

Забавный видеофакт.

Как оказалось, участники провластных митингов, на которые сгоняют бюджетников, даже не знают, в каком положении лукашенковский флаг должен находиться.

«Повесить флаг, который они считают государственным, непосильная задача для многих сторонников военного преступника Лукашенко», — пишут в Сети.

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