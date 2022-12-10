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История 12-летнего Миши из Бахмута, чудом выжившего после российского обстрела

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  • 10.12.2022, 17:45
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История 12-летнего Миши из Бахмута, чудом выжившего после российского обстрела

Ему пришлось дважды бежать от войны.

Жертвами российских обстрелов с начала войны стали почти 1296 украинских детей. Из них 443 ребенка погибли, 853 получили ранения. Это новые данные офиса генерального прокурора Украины. Один из детей в этой статистике — 12-летний Миша Баев из Бахмута, сообщает «Настоящее время».

Разорвавшийся во дворе дома снаряд убил его отца, а у самого мальчика осколки задели сонную артерию и мозг. Из-за тяжелой травмы он не мог ходить, говорить и даже глотать. Но теперь, после трех месяцев лечения и реабилитации, мальчик почти полностью восстановился. Это его история.

- У нас во двор залетела граната. Разорвалась. Сына убила – их отца. Мы похоронили восьмого числа, – жительница Бахмута Анна плачет каждый раз, когда вспоминает, как в начале августа лишилась сына и едва не потеряла внука.

- Я вижу, что летит. Хотел забежать. Ручка двери вверх открывается, а я вниз тянул. Она не открывалась. Меня с дверью выбило в коридор. А из коридора я дополз до маленького холодильника. А там меня уже увидела бабушка и крестная мать, – рассказывает Миша. Его изрешетило осколками. Несколько попали в голову и вызвали инфаркт мозга. Мальчик потерял голос и не мог глотать. Из Бахмута его доставили в Днепр, а потом поездом во Львов.

- Одна часть осколков попала и заблокировала внутреннюю сонную артерию с венозными сосудами. Вторая часть попала около ствола головного мозга и повлекла повреждение этого участка. Поэтому, собственно, у него осиплость голоса, нарушение глотания. Ему удалось восстановить самостоятельное глотание, – говорит Михаил Ловга, врач-нейрохирург больницы Святого Николая во Львове.

Осколки из мозга нейрохирург решил не удалять: операция могла принести больше вреда, чем пользы. Лечили медикаментозно. И параллельно в больнице занялись старыми травмами Миши и его младшего брата Кирилла. Мальчики дважды бежали от войны. Первый раз – в 2014 году из Горловки. Тогда, прячась от обстрела, нечаянно перевернули на себя кастрюлю с кипятком. В раннем детстве братья перенесли множество операций. Но тканям, которые продолжают расти, этого не достаточно. Рубцы не дают сгибаться коленям, мешают ходить. Десятилетнему Кириллу снова пришлось лечь под скальпель.

С травмами Миши работают хирурги и реабилитологи. После трех месяцев терапии во львовской больнице мальчиков вместе с бабушкой выписывают. Они поедут в Днепр, к родному дяде, который планирует взять над ними опеку. Анна надеется, что внуки быстро восстановятся и будут расти в мирной, свободной Украине.

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