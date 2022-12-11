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«Россия больше не сможет запускать по 100 ракет за раз»

  • 11.12.2022, 5:00
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«Россия больше не сможет запускать по 100 ракет за раз»

Военный эксперт объяснил последствия атак на аэродромы РФ.

Атаки на авиабазы в России заставили страну-агрессора рассредоточить свои бомбардировщики, из-за чего усложнились поставки ракет к ним. Так что РФ не сможет устраивать массированные ракетные атаки по Украине.

Об этом рассказал украинский военный эксперт Павел Нарожный.

- Россия, конечно, испугалась и начала прятать свои Ту-195 и Ту-160 от ударов украинских дронов. Они это делают, чтобы рассредоточить, чтобы не было единственной точки, какой был «Энегельс», «Дягилево», – объяснил эксперт.

- Это очень сильно бьет по их логистике, очень тяжело будет доставлять ракеты к их ракетоносцам. Поэтому они не смогут совершать такие массированные атаки, то есть за раз до 100 ракет стрелять, — отметил Нарожный.

Он также назвал атаки на два российских аэродрома довольно успешными, несмотря на повреждения только двух бомбардировщиков.

- Я думаю, что со временем наши военные отточат свою практику, свое умение, и мы будем уничтожать 5-10 ракетоносцев за одну атаку. Чем больше будет уничтожено, тем меньше будет у россиян возможности по нам стрелять, – сказал эксперт.

По его оценкам, даже при поражении 1-2 российских бомбардировщиков за одну атаку, за несколько месяцев удастся уничтожить 30-40% флота стратегической авиации РФ.

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