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Эксперт: Удары по Мелитополю — это начало освобождения Запорожской области

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  • 11.12.2022, 18:30
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Эксперт: Удары по Мелитополю — это начало освобождения Запорожской области

ВСУ расчленяют оккупационную группировку.

ВСУ ликвидировали более 200 россиян в результате удара по Мелитополю. О чем это свидетельствует, в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«Речь идет о точечном ударе накопления как живой силы, так и техники оккупационных войск. Это показательный момент. Для понимания ситуации: это так называемый каскадный характер планирования операции, первый этап которого — нанесение огневого поражения по местам накопления тяжелой бронетехники, складам с БК и местам расквартирования оккупационной армии», — отметил Снегирев.

Именно каскадный характер освобождения территорий, по словам эксперта, был основанный во время деоккупации правобережья Херсонской области.

«Можем давать осторожные прогнозы по началу деоккупации Запорожской области. Мелитополь – это ключевой логистический хаб. Контроль над этим городом позволяет фактической деоккупации не только Запорожской области, но и Херсонской, и выхода на админграницы Автономной республики Крым», — рассказал Снегирев.

Также контроль Украиной Мелитополя, по мнению эксперта, поставит под угрозу основное так называемое достижение войск РФ — сухопутный коридор с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей в Крым:

«Таким образом мы разрезаем, расчленяем оккупационную группировку, которая сосредоточена на временно оккупированных территориях Донецкой области и Автономной республики Крым плюс левобережья Херсонской области».

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