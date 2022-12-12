Белорусам раздают «цветные повестки»5
- 12.12.2022, 10:20
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Что это может значить?
В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. В Сети появились фото повесток розового и белого цветов, которые выдают военнообязанным. Сообщается, что розовые повестки получают те, кто находится в основном резерве и резерве, подлежащем призыву в случае объявления общей мобилизации.
Белые повестки получают те, кто будет помогать в проведении мобилизационных мероприятий: раздавать повестки, помогать военкоматам и работать в мобилизационных пунктах.
Ранее сайт Charter97.org рассказывал, кому в Беларуси приходят повестки.