Белорусам раздают «цветные повестки» 5 12.12.2022, 10:20

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Что это может значить?

В Беларуси продолжается скрытая мобилизация. В Сети появились фото повесток розового и белого цветов, которые выдают военнообязанным. Сообщается, что розовые повестки получают те, кто находится в основном резерве и резерве, подлежащем призыву в случае объявления общей мобилизации.

Белые повестки получают те, кто будет помогать в проведении мобилизационных мероприятий: раздавать повестки, помогать военкоматам и работать в мобилизационных пунктах.

Ранее сайт Charter97.org рассказывал, кому в Беларуси приходят повестки.

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