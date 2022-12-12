Российский торговец оружием Бут стал членом ЛДПР

Российский торговец оружием Бут стал членом ЛДПР7
- 12.12.2022, 13:33
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На днях он вышел из американской тюрьмы.
Освобожденный из заключения в США российский торговец оружием Виктор Бут стал членом партии ЛДПР, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
Как писал сайт Charter97.org, 8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков
Виктор Бут был осужден на 25 лет в США за «намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма». Он находился за решеткой с 2008 года.