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Российский торговец оружием Бут стал членом ЛДПР

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  • 12.12.2022, 13:33
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Российский торговец оружием Бут стал членом ЛДПР

На днях он вышел из американской тюрьмы.

Освобожденный из заключения в США российский торговец оружием Виктор Бут стал членом партии ЛДПР, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Как писал сайт Charter97.org, 8 декабря Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в РФ по обвинению в контрабанде наркотиков

Виктор Бут был осужден на 25 лет в США за «намерение незаконно осуществить торговлю оружием и поддержку терроризма». Он находился за решеткой с 2008 года.

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