Российские оккупанты бросили в одном из населенных пунктов пять боевых бронемашин

Российские оккупанты бросили в одном из населенных пунктов пять боевых бронемашин1
- 12.12.2022, 21:21
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Среди трофеев два танка Т-72Б, один - Т-72Б3 и две САУ 2С3 «Акация».
Российские оккупанты покинули в одном из населенных пунктов пять боевых бронемашин.
Среди трофеев украинских бойцов два танка Т-72Б, один - Т-72Б3, две САУ 2С3 «Акация».
«Оставлены два Т-72Б, один Т-72Б3, две 2С3 «Акация», которые в умелых руках наших ребят очень быстро придут в себя и отправятся уничтожать русню!», - пишет в комментарии к опубликованному видео с трофеями автор публикации.