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ЕС ввел санкции против проживающего в Минске гражданина КНДР

  • 12.12.2022, 22:44
ЕС ввел санкции против проживающего в Минске гражданина КНДР
Чон Ён Нам

Ранее Чон Ён Нам попал под санкции США.

Евросоюз ввел санкции против гражданина Северной Кореи Чон Ён Нама, проживающего в Минске.

В документе указано, что Чон Ён Нам 1966 года рождения является представителем в Минске организации, которая имеет прямые связи со Второй академией естественных наук КНДР и принимает участие в деятельности подсанкционной организации.

Отмечается, что он принимает «непосредственное участие в предоставлении средств и материалов для ядерной программы и программ, связанных с баллистическими ракетами или другими видами оружия массового уничтожения».

Вторая академия естественных наук КНДР — госорганизация, которая занимается исследовательскими работами и разработкой передовых систем вооружения КНДР, включая ракеты и, возможно, ядерное оружие.

Ранее Чон Ён Нам попал под санкции США.

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