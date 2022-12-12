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Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский

  • 12.12.2022, 22:50
Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский
Мирослав Гермашевский

Он скончался в возрасте 81 года.

Умер первый польский космонавт Мирослав Гермашевский. Информацию о смерти знаменитого поляка подтвердил депутат Европарламента Рышард Чарнецкий, зять Гермашевского.

«От имени семьи подтверждаю очень печальную новость о гибели генерала Мирослава Гермашевского — первого [польского — прим. ред.] космонавта, прекрасного летчика, хорошего мужа и отца, любимого деда», – написал Рышард Чарнецкий в Twitter.

Первый и пока единственный польский космонавт, полетевший в космос, скончался в одной из варшавских больниц в возрасте 81 года.

Мирослав Гермашевский родился 15 сентября 1941 года в Липниках (бывшее Волынское воеводство, ныне территория Украины). С 1960 года работал во Вроцлавском аэроклубе.

Гермашевский совершил полет в качестве космонавта-исследователя на космическом корабле «Союз-30» и орбитальной станции «Салют-6» (27 июня — 5 июля 1978 года); продолжительность полета составила 7 суток 22 часа 2 минуты 59 секунд.

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