Доллар и евро в Беларуси резко рванули вверх 13.12.2022, 12:47

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В последний раз европейская валюта столько стоила в августе.

Неделя началась с того, что доллар и евро пошли вверх. Последний раз европейская валюта оценивалась в более чем 2,6 рубля в августе, в октябре было резкое падение, но теперь, кажется, все возвращается на свои места. Доллар пока далек от своей лучшей формы, но тоже дешеветь не намерен.

Сегодня на торгах доллар вырос на 1,81 копейки, до 2,5024 белорусского рубля.

Евро подорожал сразу на 5,8 копейки, теперь стоит 2,6727 белорусского рубля.

Российский рубль добавил 0,24 копейки, продается по 3,9635 белорусского рубля за сотню.

Напомним, в понедельник доллар подорожал на 1,21 копейки и стоил 2,4843 белорусского рубля. Евро вырос на 2,25 копейки и оценивался в 2,6147 рубля. Российский рубль добавил незначительные 0,08 копейки — сотня стоила 3,9611 белорусского рубля.

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