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Как правильно разогреть машину в мороз

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  • 13.12.2022, 15:45
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Как правильно разогреть машину в мороз

Лучшие советы для автомобилистов.

С наступлением зимы каждый владелец автомобиля должен знать, что делать в морозы с машиной, а также помнить, как завести машину, чтобы прогреть. Лучшие советы и рекомендации о том, как правильно запустить двигатель в мороз, пишет УНИАН.

Как правильно разогреть машину в мороз - советы

Ответ на вопрос, нужно ли заводить машину чтобы прогреть, однозначный - конечно же да. Причем, процедуру прогрева двигателя нужно проводить не только в морозную погоду, то и в теплую тоже. Для того, чтобы прогреть двигатель перед запуском в мороз на улице, нужно придерживаться важных правил:

перед запуском машины разогрейте аккумулятор - достаточно несколько раз поморгать фарами, желательно - дальним светом;

подождите несколько секунд после включения зажигания, для того, чтобы бензонасос прокачал топливо в двигатель автомобиля;

включите свет, а также обогрев в машине, чтобы двигатель быстрее прогрелся.

Все эти несложные и недлительные манинупяции с машиной водителям рекомендуется осуществлять перед каждым выездом в холодную погоду.    

Сколько времени нужно греть машину - важные нюансы

Все водители обязаны точно знать, сколько времени нужно греть машину. В сильный мороз прогревать двигатель нужно не менее 10-15 минут. Некоторые модели автомобилей прогреваются быстрее, но для качественного прогрева двигатель надо подержать на холостом ходу не меньше 7 минут. Только после этого можно отправляться в путь, но при этом несколько минут нужно ехать плавно и понемногу разгазовывать двигатель.

Какой мороз опасен для машины - следим за температурой

Не желательно садиться за руль в сильные морозы, особенно - когда температура на улице ниже -30°C. Если же вы решили ехать, нужно соблюдать несколько правил, чтобы автомобиль не сломался. Дело в том, что на холоде двигатель быстро остывает и его системы могут обледенеть. Поэтому нужно обязательно прогревать машину перед выездом, чтобы обеспечить нормальную подачу топлива и выпуск газов. Важно помнить, что на морозе масло густеет и теряет свои смазочные качества, что может сильно навредить двигателю и коробке передач.

Отвечая на вопрос о том, как часто надо заводить машину в мороз, подсказываем - в холодную погоду рекомендуется заводить машину для прогрева двигателя хотя бы раз в неделю. При сильных морозах эту процедуру советуют проделывать каждые два дня, а для спокойствия - каждый день.

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